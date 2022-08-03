Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da acı olay: Küçük Ayaz yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü
Giriş Tarihi: 3.8.2022 11:59

Diyarbakır'da acı olay: Küçük Ayaz yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan (6), otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti; sürücü gözaltına alındı.

DHA
Diyarbakır’da acı olay: Küçük Ayaz yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü

Feci kaza, dün akşam saatlerinde Medya ile Huzurevleri mahallerini ayıran Ahmed Arif Caddesi'nde meydana geldi. Her iki tarafı park olan caddeden, yolun karşısına geçmeye çalışan Ayaz Kuzhan'a otomobil çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Özel bir hastanede kaldırılan küçük Ayaz, burada hayatını kaybetti. Küçük Ayaz'ın cansız bedeni, otopsi sonrası ailesine teslim edilecek.

'BURADA SIK SIK KAZALAR OLUYOR'

Kaza sonrası mahalleli ise caddeyi trafiğe kapattı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisler, yolu kapatan mahalliyi sakinleştirmek için çaba sarf etti. Mahallede oturan Sıddık Durak, "Burada sık sık trafik kazası oluyor. Yetkililerin buraya acil bir çözüm bulması gerekiyor. Buraya hız kesici kasisler konulabilir veya bir üst geçit yapılabilir. Burada yol, çok güzel. Bu nedenle sürücüler biraz hız yapıyor. Mutlaka önlem alınması gerekiyor" dedi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Bu arada kazaya karışan otomobil sürücüsü polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 2022 KPSS soruları talimatı: ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevinden alındı
TOKİ konut müjdesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi! TOKİ 2022 konut başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Başvuru tarihleri...
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı görevden alındı
KPSS önlisans başvuruları başladı! KPSS 2022 başvuru ve ÖSYM sınav tarihleri ve KPSS ortaöğretim başvuru tarihi
Son dakika: FETÖ'nün prensi Yunanistan'a kaçarken yakalandı: Kirli planı suya düştü
SON DAKİKA | Bakan Koca açıkladı! Türkiye'de 5 Maymun Çiçeği vakası görüldü
Son dakika haberi | Başkan Erdoğan ile Vladimir Putin buluşmasında 5 kritik başlık
Ağustos kira zammı TÜİK ile TEFE - ÜFE oranları sonrası belli oldu! 2022 Ağustos ayı Kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır, yüzde kaç?
Çocuklu ailelere 600 TL'ye varan destek veriliyor! e-Devlet’ten başvur, PTT üzerinden ödemeni al! İşte başvuru şartları
Evde bakım maaşı yatan iller listesi Ağustos 2022: E devlet ile Evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da acı olay: Küçük Ayaz yolun karşısına geçmeye çalışırken öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA