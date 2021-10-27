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Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da aileler gece de evlat nöbetine başladı! Bir ailenin daha katılımıyla sayı 239 oldu
Giriş Tarihi: 27.10.2021 22:08

Diyarbakır’da aileler gece de evlat nöbetine başladı! Bir ailenin daha katılımıyla sayı 239 oldu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da aileler gece de evlat nöbetine başladı! Bir ailenin daha katılımıyla sayı 239 oldu

Diyarbakır’da terör örgütü tarafından dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde annelerin evlat nöbeti gecede başlatılırken, eyleme bir aile daha katıldı. 3 Eylül 2019'da başlatılan oturma eyleminin 786’ıncı gününde sayı 239 oldu.

Diyarbakır'da yaklaşık 6 yıl önce 17 yaşındayken dağa kaçırılan kardeşi Mahsun Yıldız için eyleme katılan Serdar Yıldız, kardeşinin HDP'liler tarafından kandırılarak, terör örgütü PKK'ya teslim edildiğini belirtti. Babasının vefatından sonra duygusal boşlukta olan kardeşinin zihnini karıştırdıklarını ifade eden Yıldız, "Türkiye'de akan bütün kanların HDP'den geçtiğini düşünüyorum. Kardeşimin dirisini de ölüsünü de buradan istiyorum.

Kardeşimin buraya dönmesini istiyorum. Annemin her gece ağlamasını artık duymak istemiyorum. Evlat annesinin kucağında olur. Burada annelerin ağlama sesinden rahatsız olanlar evlerinde keyiflerine devam ediyorlar. Kardeşlerimizi kanın ve merminin içine atıp kendi keyfine bakıyorlar. Kardeşimi HDP'den istiyorum. Çok cesur olsalardı kepenk indirip gitmezlerdi" diye konuştu. Öte yandan, aileler eylemlerinin 800'üncü gününde kendilerine destek vermeleri için herkesi HDP İl Başkanlığı önüne davet etti.

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Diyarbakır’da aileler gece de evlat nöbetine başladı! Bir ailenin daha katılımıyla sayı 239 oldu
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