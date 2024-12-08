Diyarbakır’da akıl almaz kaza

Diyarbakır'da da bir TIR'dan yola savrularak karşı şeritteki otomobile çarpan lastik 1 kişinin ölümüne neden oldu. Şaşkınlık veren kaza, Diyarbakır- Silvan karayolunun 36. kilometresinde meydana geldi. B.T. idaresindeki otomobilin tavanına, seyir halindeyken karşı şeritten geçen TIR'dan fırlayan lastik düştü. Aracın tavanını yarıp içeri gire TIR lastiği sürücünün yanındaki Erhan Tatar'ın kafasına çarptı. Tatar, olay yerinde feci şekilde hayatını taybetti. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü B.T. sinir krizi geçirdi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.