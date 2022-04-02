Diyarbakır’da akılalmaz olay! Babasına kızdı, 10 aracı hurdaya çevirdi!

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bulunan lüks bir sitenin önünde meydana geldi.
İddiaya göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen şahıs, siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.
Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video
Olayı gören çevredeki vatandaşlar, babasına saldıran kişiyi bölgeden uzaklaştırdıktan sonra durumu polis ekiplerine bildirdi.
GÖZÜ DÖNMÜŞ ŞAHIS GÖZALTINA ALINDI
10 aracın hurdaya döndüğü olayla ilgili olarak ihbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, araç sahiplerinin şikayeti üzerine şahsı gözaltına aldı.
Yaşanan o anlar site sakinlerinden birinin cep telefonu kamerasına yansırken, olayla ilgili olarak inceleme sürüyor.