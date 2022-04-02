Diyarbakır’da akılalmaz olay! Babasına kızdı, 10 aracı hurdaya çevirdi!

İddiaya göre, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı babasına sinirlenen şahıs, siteden çıkarak aracına bindi ve ardından da aracıyla çevrede bulunan diğer araçlara tek tek çarptı.

Ailesiyle tartışıp, otomobiliyle 7 araca çarptı; o anlar kamerada | Video