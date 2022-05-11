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Giriş Tarihi: 11.5.2022 16:58

Diyarbakır'da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

İHA
Diyarbakır’da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

Diyarbakır'da alacak verecek meselesinden çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi silahla yaralandı.

Olay, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Tekel Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir emlak dükkanını tehdit ederek basan şahıslar işletmeciyle kavga etti. Kavga kısa sürede tartışmaların büyümesiyle silahlı çatışmaya dönüştü.

BİR KİŞİ YARALANDI

Güpegündüz çatışan şahıslardan Ahmet G. ensesinden silah mermisi yarasıyla ağır yaralandı. Kör kurşunlar çevredeki birçok yere isabet ederken, seyir halindeki bir servis aracının camından girdi. Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerden biri cam kesiği sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine birçok güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

GENİŞ ÇAPTA İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Öte yandan, olaya karıştığı tespit edilen bir kişi gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Diyarbakır'da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı
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