Diyarbakır’da alacak verecek tartışması kanlı bitti: 1 kişi silahla yaralandı

BİR KİŞİ YARALANDI

Güpegündüz çatışan şahıslardan Ahmet G. ensesinden silah mermisi yarasıyla ağır yaralandı. Kör kurşunlar çevredeki birçok yere isabet ederken, seyir halindeki bir servis aracının camından girdi. Korku dolu anlar yaşayan öğrencilerden biri cam kesiği sonucu yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine birçok güvenlik güçleri ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.