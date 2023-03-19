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Giriş Tarihi: 19.3.2023 11:01

Diyarbakır'da 'Alo Masaj' operasyonu: 7 gözaltı

Diyarbakır'da masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı tespit edilen lüks plazalardaki bazı iş yerlerine polisin düzenlediği 'Alo Masaj' operasyonunda 7 şüpheli gözaltına aldı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin 'özel terapi' şifresini kullandığı tespit edildi.

DHA
Diyarbakır’da ’Alo Masaj’ operasyonu: 7 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte lüks plazalarda masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Takibe alınan masaj salonlarına 3 aylık çalışmanın ardından eş zamanlı 'Alo Masaj' operasyonu düzenlendi.

Operasyonda aralarında kadınların da olduğu M.E., E.Ö., V.B., B.Y., B.A., Z.B., ve M.V., gözaltına alındı. Yapılan aramalarda fuhuştan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda para, tabanca, cep telefonları ve bilgisayarlara el konuldu. Yapılan araştırmada şüphelilerin fuhşu gizlemek için 'özel terapi' ifadesini kullandığı ve plazaların bazı özel güvenlik görevlilerinin masaj salonlarına bilgi verdiği de tespit edildi. Masaj salonları mühürlenerek kapatılırken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Diyarbakır'da 'Alo Masaj' operasyonu: 7 gözaltı
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