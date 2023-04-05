Diyarbakır’da bıçaklı kavgada kan aktı: 2 ölü

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, Yaşar Kemal Caddesi'ndeki minibüs durağında iki grup arasında çıkan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında çeşitli yerlerinden bıçaklanan Veysel Emra (22) ile Eyüp Ahmet Akgök (19), kaldırıldıkları hastanede öldü. Hafif yaralanan B.E. ve A.P'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. Kayapınar ilçesindeki Nazım Hikmet Caddesi'nde ise aralarında husumet olan iki grup arasındaki sözlü tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, 4 kişi bıçak ve silahla yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.