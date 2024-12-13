Diyarbakır’da bir ilk! Eğitimde iyi örnekler: Öğrencilere Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli tanıtılıyor

Diyarbakır'da Kayapınar ilçesindeki Adnan Menderes Anadolu Lisesi'nde bir ilk gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığınca "Köklerden Geleceğe" sloganıyla başlatılan "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"nin daha iyi tanınması ve anlaşılmasını sağlamak amacıyla çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, Adnan Menderes Anadolu Lisesi okul koridorunda modelin öğrencilere tanıtılması amacıyla köşe oluşturuldu. Adnan Menderes Anadolu Lisesi Müdürü İlyas Akkuş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin öncülüğünde ülkenin geleceği olan gençlerin eğitim inşasında yeni bir müfredat hazırlandığına anımsatarak, "Bu müfredatın hazırlanmasında, temel unsur insan odaklıdır ve erdemli bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir" dedi.

"MÜFRETADIN DAHA İYİ TANINMASINI HEDEFLİYORUZ"

Akademik eğitimlerin yanında, köklerden geleceğe sloganı ile değerlerine bağlı, geçmişini bilen ve geleceğini doğru hedefleyen öğrenci yetiştirilmesinin hedeflendiğini kaydeden Akkuş, "Yeni müfredat, sadece sonuç odaklı değil, süreç odaklı beceriye dayalı bilgi ile becerinin birlikte güzel bir kombinasyonuyla oluşan bir eğitim sürecidir. Bizlerde Adnan Menderes Anadolu Lisesi olarak bu süreçte öğrencilerimizin, okulumuzu ziyaret eden velilerimiz ve dışarıdan gelen ziyaretçilerimizin müfredatımızı daha iyi tanıması detayları öğrenebilmesi aradaki farkları çok daha rahat gözlemleyebilmek için farkındalık yaratarak böyle bir köşe oluşturduk. Bu hem insanların konuyla ilgili daha detaylı bilgi edinmesini sağlayacak, hem eğitim çalışanlarının gelip ziyaret ettikleri zaman nelere dikkat etmeleri gerektiği hususlarında onların ilgisini çekecek, Ayrıca, öğrencilerimiz kendi müfredatları ile ilgili tüm bilgi ve becerileri burada görebileceklerdir. Buradaki amacımız iyi bir nesil yetiştirmek, değerlerini bilen kendini tanıyan bilgisini beceriye dönüştüren gençleri sadece akademik olarak değil, akademinin yanında erdemli bireyleri bu ülkenin geleceği olarak hazırlamaktır" dedi.

"OKULLAR AYNI ZAMANDA HAYATA HAZIRLANAN YERDİR"

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli köşesinin gezen 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Sümeyye İğanlı, verimli ve eğitici bir çalışma olduğunu belirterek, okulların sadece bilgi edinilen yerlerin yanı sıra aynı zamanda da kişinin hayata hazırlandığı ve karakterinin şekillendiği yerler olduğunu söyledi. 11'inci sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Tuana Yürük ise, her teneffüste modelin anlatıldığı köşeye gelerek okuma fırsatı bulduğunu ifade ederek, okulların en büyük amacının hem yetkin hem de erdemli bireyler yetiştirmek olduğunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin de amacının bu yönde olduğuna dikkat çekti. 11'inci sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Taha Yasin Ceylan da, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli köşesinin okulda açılmasının anlamlı ve verimli bir çalışma olduğunu belirterek, "Bu çalışma, bizlerin öğretmenlerimiz ve okul yöneticilerimiz için ne kadar değerli olduğumuzu ortaya koydu" dedi.