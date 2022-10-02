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Giriş Tarihi: 2.10.2022 11:04

Diyarbakır’da bir otomobilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde polislerin yaptığı yol uygulamasında bir otomobilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

İHA
Diyarbakır’da bir otomobilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince yapılan yol uygulamasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde bulunan H.A (39), S.A. (41) ve Ş.A.'nın (20) yapılan üst aramalarında 3 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet tabanca şarjörü ve 176 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

AK-47 PİYADE TÜFEĞİ, ÇOK SAYIDA ŞARJÖR VE FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ

Otomobilde ise 1 adet ruhsatsız AK-47 piyade tüfeği, tüfeğe ait 6 adet şarjör ve 180 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında "6136 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayına sevk edilen 3 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır’da bir otomobilde çok sayıda mühimmat ele geçirildi: 3 şüpheli tutuklandı
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