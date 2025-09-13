Diyarbakır’da büyük tarihi keşif

Büyük kayaların içine oyulmuş sarnıçlar, el yapımı merdivenler, kaya mezarları ve gelişmiş bir yeraltı su sistemi gün yüzüne çıkarıldı. İncelemelerde, M.Ö. 10.200 yılına kadar uzanan yerleşim izlerine rastlandığı belirtildi. Bulguların, avcı-toplayıcı toplulukların yerleşik hayata geçtiği ve tarıma ilk adımların atıldığı döneme ait önemli ipuçları barındırdığı ifade ediliyor.

Bölge, özellikleriyle Ergani Çayönü yerleşimine benzerlik gösterirken, Balıklı Göl'e benzetilen bir göl de dikkat çekiyor. İlginç bir doğa olayı olarak, göldeki balıkların sabah saatlerinde kaybolduğu, akşam saatlerinde ise yeniden ortaya çıktığı gözlemlendi. Ayrıca, dört köyü kapsayacak şekilde inşa edilmiş sur kalıntıları da bölgenin örgütlü bir yerleşim alanı olduğunu gösteriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, arkeologların ve tarihçilerin bölgeye gelip incelemelerde bulunması bekleniyor.