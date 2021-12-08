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Giriş Tarihi: 8.12.2021 14:18

Diyarbakır'da cani baba dehşet saçmıştı: Anne ve kızın sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

DHA
Diyarbakır’da cani baba dehşet saçmıştı: Anne ve kızın sağlık durumu hakkında flaş gelişme!

Diyarbakır'da 18 yaşındaki oğlu Muhammed Semih'i bıçakla öldüren Mahmut Bozkurt'un (40), yaraladığı eşi Sabika (39) ve kızı Elif’in (15) hastanedeki tedavisi sürüyor. Anne ve kızının sağlık durumları ciddiyetini koruyor...

Kan donduran olay, 6 Kasım'da sabah saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi 31. Sokak'ta bulunan 8 katlı apartmanın 1'inci katında meydana geldi. 4 çocuk babası Mahmut Bozkurt, evde çıkan tartışma sonrası mutfaktan aldığı bıçakla oğlu Muhammed Semih'i daha sonra da eşi Sabika ve Elif'i yaraladı.

Olaya şahit olan 3 ve 9 yaşlarındaki diğer çocukları da kaçarak komşuya sığındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mahmut Bozkurt'a bıçağı bırakarak teslim olmasını söyledi. Bir süre direnen Bozkurt, daha sonra bıçağı bırakarak teslim oldu. Eve giren sağlık ekipleri, yaralılar Muhammed Semih, Sabika ve Elif Bozkurt'a müdahale etti. Muhammed Semih yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sabika ve Elif Bozkurt ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, geniş güvenlik önlemi aldığı sokağı giriş ve çıkışlara kapattı. Evde yapılan incelemenin ardından Muhammed Semih'in cansız bedeni otopsi yapılmaz üzere adli tıp kurumuna götürüldü.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Mahmut Bozkurt, emniyetteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Mahkemede ifade veren Bozkurt, olayı 'namus meselesi' yüzünden gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca Bozkurt tarafından bıçaklanarak yaralanan ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavileri süren Sabika ve Elif Bozkurt'un hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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Diyarbakır'da cani baba dehşet saçmıştı: Anne ve kızın sağlık durumu hakkında flaş gelişme!
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