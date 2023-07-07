Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da çay bahçesine silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 7.7.2023 22:44

Diyarbakır’da çay bahçesine silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çay bahçesinde oturan 2 kişi husumetlisi olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 1’i ağır 2 kişi yaralandı

İHA
Diyarbakır’da çay bahçesine silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, saat 19.00 sıralarında Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi'ndeki Mardin Kapı Asri Mezarlığı çevresinde bulunan bir çay bahçesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, iki gün önce aralarında husumet yaşayan bir kişi, çay bahçesinde oturan S.K. ve M.E.M.'ye 15 el ateş ederek kaçtı. Saldırıda S.K.'nin omzuna kurşun isabet ederken, M.E.M.'ye isabet eden kurşun sırtından sıyrıldı.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. S.K.'nın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Nasuh Mahruki’nin başörtüsü düşmanlığı: Atatürk Türkiye'sinde bu asla olamazdı! Tepkiler çığ gibi...
Depremzedelere yeni destek paketi: Konut için 500, dükkan için 250 bin TL hibe
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsveç'in NATO üyeliği sürecine ilişkin açıklama: Teröriste kucak açana onay veremeyiz
Bu soyguna zam mı dayanır?
Doktordan, hakime “Beni ayakta dinle” azarı!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kılıçdaroğlu CHP’yi neden bırakmıyor?
Destek ödemeleri bugün yapılacak
Bursa’da lüks otomobilde vahşet! Seyir halindeyken arkadaşı tarafından canice katledildi
Masa başı uydurma haber! Bakanlık Bloomberg'i yalanladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır’da çay bahçesine silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA