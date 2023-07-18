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Giriş Tarihi: 18.7.2023 22:28

Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çıkan ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan orman yangını, ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu kontrol altına alındı

AA
Diyarbakır’da çıkan orman yangını söndürüldü

Lice'nin kırsal Arıklı veğ Karahasan mahalleleri arasında otluk ve meşe ağaçlarının bulunduğu alanın birkaç noktasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir ve Lice belediyelerinden itfaiye, jandarma, AFAD ve Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden ekipler sevk edildi.

Lice Kaymakamı Muhammed Evlice de bölgeye gelerek çalışmalarla ilgili inceleme yaptı, yetkililerden bilgi aldı.

Sarp alanlara belediye personelinin yol açma çalışmasının ardından ulaşan ekipler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale etti.

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapıldı.

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Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
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