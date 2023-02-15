Diyarbakır’da çökme tehlikesi nedeniyle 9 katlı binanın olduğu cadde kapatıldı

İhbarla gelen polisler, bina çevresindekileri bölgeden uzaklaştırıp, caddenin bir bölümünde tedbir alıp, trafiği çift yönlü kapattı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği ile doğal gaz şirketi ekiplerine de haber verilirken, binada inceleme başlatıldı. Ekipler, incelemelerini sürdürüyor.