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Giriş Tarihi: 26.11.2021 10:56

Diyarbakır'da doktoru bıçaklayan kadın hakkında flaş gelişme!

DHA
Diyarbakır’da doktoru bıçaklayan kadın hakkında flaş gelişme!

Diyarbakır'da, gittiği aile sağlığı merkezinde kendisini muayene eden Dr. Aziz Tanelçi’yi kilo vermesi gerektiğini söyleyince bıçakla yaralayan H.E. (39) adlı kadın, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’ne sevk edildi.

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E., muayene olmak için Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.'ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E., Dr. Tanelçi'ye bıçakla saldırdı. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.
Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan H.E. dün gece adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. H.E.'ye hastanede 20 günlük tedavinin uygulanacağı ve verilecek rapor doğrultusunda tekrar savcılığa çıkarılacağı belirtildi.
Dr. Aziz Tanelçi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

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Diyarbakır'da doktoru bıçaklayan kadın hakkında flaş gelişme!
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