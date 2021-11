Diyarbakır’da doktoru bıçaklayan kadın hakkında flaş gelişme!

Şizofreni hastası olduğu öne sürülen H.E., muayene olmak için Kayapınar ilçesindeki Lunapark Aile Sağlığı Merkezi'ne gitti. Dr. Aziz Tanelçi, muayene ettiği H.E.'ye kronik rahatsızlığını hatırlatıp kilo vermesi gerektiğini söyledi. Sinirlenen H.E., Dr. Tanelçi'ye bıçakla saldırdı. Tanelçi, kolundan ve omzundan yaralandı. H.E. ayrıca sedye ve koltukları bıçaklayarak parçaladı. Diğer görevliler tarafından uzaklaştırılan H.E., polis tarafından gözaltına alındı.

Diyarbakır Kayapınar İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan H.E. dün gece adliyeye sevk edildi. Savcıya ifade veren H.E., psikolojik rahatsızlığının bulunduğu ve uzun süredir ilaç kullandığı iddiaları üzerine Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. H.E.'ye hastanede 20 günlük tedavinin uygulanacağı ve verilecek rapor doğrultusunda tekrar savcılığa çıkarılacağı belirtildi.

Dr. Aziz Tanelçi'nin sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.