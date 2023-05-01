Diyarbakır’da düğüne ‘çocuk gelin’ baskını

Diyarbakır'da düğün salonundaçocuk gelin olduğuihbarı alan polis,düğün başlamadanoperasyon düzenledi.Sur ilçesinde 15 yaşında olduğu iddia edilen çocuk gelin G.G., S.S. ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.