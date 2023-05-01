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Giriş Tarihi: 1.5.2023

Diyarbakır’da düğüne ‘çocuk gelin’ baskını

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da düğüne ‘çocuk gelin’ baskını
Diyarbakır'da düğün salonunda çocuk gelin olduğu ihbarı alan polis, düğün başlamadan operasyon düzenledi.
Sur ilçesinde 15 yaşında olduğu iddia edilen çocuk gelin G.G., S.S. ile evlendirilmek üzere kuaföre götürüldü. G.G. ile S.S., daha sonra gelin arabasıyla düğün salonuna geldi. Salona giriş yapan G.G. ve S.S., davetlilerin olduğu salona girecekleri sırada polisin operasyonuyla durduruldu. Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı.

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Diyarbakır’da düğüne ‘çocuk gelin’ baskını
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