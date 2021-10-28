Diyarbakır’da düzenlenen operasyonda aranan 29 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, uyuşturucu imal ve ticareti, yağma, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, kasten yaralama, mala zarar verme" suçlarına ilişkin 30 zanlıya yönelik düzenlenen operasyonda, 29 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 13'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 18'i serbest bırakıldı.

Operasyonda, 3 uzun namlulu silah, 14 tabanca, 640 fişek, 17 şarjör, 3 bin 100 kök Hint keneviri, 2 kilo 200 gram skunk ve çok sayıda uyuşturucu hap ele geçirildi.