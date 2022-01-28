Diyarbakır’da Ebrar Yalçınkaya dehşeti yaşadı! Kaçırıp dövdüler o anları kaydettiler!



'4 ERKEK DE YİNE BANA SALDIRDI'

Yaşadıklarını DHA'ya anlatan Ebrar Yalçınkaya, "Zorla beni arabadan indirdiler. Attılar yere, sonra Remziye geldi bana saldırdı. Nurhan isimli kişi sonra beni zorla taksiye bindirip tekrardan o binanın önüne gittiler. Yukarıya çıkardılar. Gitmek istemiyordum ama silah zoruyla götürdüler beni. Sonra yukarıya çıktım, 6 kişi orada bir anda bana saldırdı. Saldırdıktan sonra video için sadece Remziye isimli kişi kendini gösterdi. Video çekilirken diğer kadın da beni dövdü. 4 erkek de yine bana saldırdı. Ondan sonra beni bir kereden bıraktılar. Çünkü nefes alamadım. Yani cama çıkardılar beni, su falan dökmüşlerdi. Kendime geldiğimde benden özür dilediler bu kez, ben de kabul etmedim. Telefonumu benden aldılar. Dediler şimdi nereye gidiyorsan git. Ben de Ofis semtinde Yağmur isminde bir arkadaşımın yanına gittim. 'Gel darp raporu alalım' dedi ama ben korktuğum için her gün tehdit ediliyorum. Kızlarımı öldüreceklerini söylüyorlardı" dedi.