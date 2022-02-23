Diyarbakır’da eş zamanlı silah operasyonu

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellemesine' yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Polisin 5 ay boyunca süren teknik takip ve izleme çalışları sonucu, kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerinin yakalanması amacıyla Diyarbakır kent merkezi başta olmak üzere Dicle ve Ergani ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 29 adet tabanca, 47 adet şarjör, 1561 adet çeşitli çaplarda fişek, 48 adet tabanca kabzası, 5 adet silah kutusu, 780 paket TAPDK bandrolsüz sigara ele geçirildi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.