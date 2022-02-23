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Giriş Tarihi: 23.2.2022 13:46 Son Güncelleme: 23.2.2022 13:49

Diyarbakır’da eş zamanlı silah operasyonu

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da eş zamanlı silah operasyonu

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 aylık bir teknik takip ve izleme sonucu 25 ayrı adrese eş zamanlı silah operasyonu gerçekleştirdi. 18 kişinin gözaltına altına alındığı operasyonda, çok sayıda silah ele geçirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ateşli silahların yasadışı ticaretinin engellemesine' yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, operasyon için düğmeye bastı. Polisin 5 ay boyunca süren teknik takip ve izleme çalışları sonucu, kaçak silahları pazarlayarak haksız kazanç sağlayan ve suç örgütlerine silah temin eden şüphelilerinin yakalanması amacıyla Diyarbakır kent merkezi başta olmak üzere Dicle ve Ergani ilçelerinde 25 adrese eş zamanlı baskın gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 1 adet uzun namlulu silah, 29 adet tabanca, 47 adet şarjör, 1561 adet çeşitli çaplarda fişek, 48 adet tabanca kabzası, 5 adet silah kutusu, 780 paket TAPDK bandrolsüz sigara ele geçirildi. Özel Harekat Polislerinin de destek verdiği operasyonlarda, 18 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 18 kişi hastanede yapılan sağlık kontrollerinin ardından ifade işlemleri için Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi.

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Diyarbakır’da eş zamanlı silah operasyonu
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