Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu!
Giriş Tarihi: 18.9.2022 13:18 Son Güncelleme: 18.9.2022 13:20

Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu!

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Diyarbakır’da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu!

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ederken, Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

Söz konusu örgüt mensubunun ailesi 21 Kasım 2019 tarihinden itibaren Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti eyleminde bulunduğu öğrenildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları neticesinde, Diyarbakır'da 38'inci buluşma gerçekleştirilirken; 2022 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı da 87'ye yükseldi.

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Diyarbakır'da evlat nöbeti tutan bir aile daha evladına kavuştu!
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