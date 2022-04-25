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Giriş Tarihi: 25.4.2022 22:58

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı

Diyarbakır-Şanlıurfa karayolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3’ü ağır olmak üzere 5 kişi de yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Kayapınar ilçesinde Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu Yolboyu Pirinçlik Mahallesi mevkiinde Diyarbakır yönüne seyir halinde olan minibüs, aynı istikamete giden tıra arkadan çarptı. Kavşakta meydana gelen kazayı gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, minibüste sıkışan vatandaşları çıkarttı. Sağlık ekipleri 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirlerken, 3'ü ağır olmak üzere yaralanan 5 kişi de kentteki hastanelere sevk edildi. Kazada ölen şahsın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Tır şoförü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

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Diyarbakır’da feci kaza: 1 ölü, 3’ü ağır 5 yaralı
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