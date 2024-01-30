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Giriş Tarihi: 30.1.2024 19:32

Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Diyarbakır'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1’i ağır 2 yaralı

Feci kaza, öğle saatlerinde Diyarbakır Çevreyolu 4'üncü Sanayi Sitesi girişinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 56 AZ 804 plakalı otomobil, çevre yolu üzerinden 4'üncü Sanayi Sitesi'ne dönmek isterken, 21 AEN 219 plakalı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet üzerindeki M.M.O.(23) ve F.S.,(23) yaralandı.

BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar yapılan ilk müdahalenin Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada F.S.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Hasar gören otomobil ve motosiklet bölgeye çağrılan çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
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