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Giriş Tarihi: 14.3.2023 10:56 Son Güncelleme: 14.3.2023 11:03

Diyarbakır'da garip olay! Sünnet diye götürüldü…Bademcikleri alındı

Diyarbakır’ın Ergani İlçesinde, annesi tarafından sünnet edilmesi için hastaneye götürülen 2,5 yaşındaki B.Y., hemşireler tarafından başka bir hasta ile karıştırılınca sünnet yetine bademcikleri alındı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da garip olay! Sünnet diye götürüldü…Bademcikleri alındı

Diyarbakır'ın Ergani İlçesinde, annesi tarafından sünnet edilmesi için hastaneye götürülen 2,5 yaşındaki B.Y., hemşireler tarafından başka bir hasta ile karıştırılınca sünnet yerine bademcikleri alındı. SABAH'a konuşan baba Mehmet Yel, Bursa'da çalıştığını belirterek, doktor ve hastane hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Oğlunu iyileştikten sonra sünnet edeceklerini ifade eden baba Yel, büyük bir şok içerisinde olduklarını kaydetti. Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, skandal olayda ihmali olan 2 doktor ve görevliler hakkında idari soruşturma başlattı.

Oğlu B.Y.'yi hastaneye götüren anne S.Y., "Hafta içi randevu sünnet için randevu aldım. Cuma günü sabah saatlerinde hastaneye götürdük. İşlemlerin ardından ameliyata aldılar. Bizde kapının önünde bekliyorduk. 15 dakikalık ameliyat bir türlü bitmedi. Sünnet için giren tüm çocuklar çıktı, bizim çocuk çıkmadı. Sonra öğrendik ki çocuğu KBB servisine götürmüşler. Gidip baktığımızda çocuğun bademcik ameliyatı olduğunu gördük" dedi.

Öte yandan, olayın ortaya çakması üzerine KBB ve Üroloji doktoru arasında da kavga yaşandığı ileri sürüldü.

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Diyarbakır'da garip olay! Sünnet diye götürüldü…Bademcikleri alındı
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