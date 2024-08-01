Diyarbakır’da hava destekli ‘Narko-Terör’ operasyonu

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçleri tarafından uyuşturucu tacirlerine yönelik hava destekli 'Narko-Terör' operasyonu gerçekleştirildi. Lice İlçesi'ne bağlı Yorulmaz ve Baharlar mahallesi kırsalında, 'Şehit Uzman Çavuş Mehmet Koçak Narko-Terör' operasyonları tamamlandı. İnsansız Hava Aracı (İHA) destekli operasyonda, 2 milyon 350 bin kök kenevir bitkisi, 414 bin 500 kök skunk bitkisi, 175 kilogram kubar esrar ve 5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirildi. Güvenlik güçlerince bulunan 2 milyon 715 bin kök kenevir ve skunk bitkisi numune alındıktan sonra operasyon bölgesinde yakılarak imha edildi.