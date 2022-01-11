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Giriş Tarihi: 11.1.2022 15:55 Son Güncelleme: 11.1.2022 15:59

Diyarbakır’da iki ayrı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da iki ayrı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Diyarbakır’da iki ayrı bıçaklı kavgada, 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Çınar İlçesi Dörtyol Camisi önünde aralarında husumet bulunan amca çocukları arasında önce tartışma çıktı. İki grup arasında yaşanan tartışma büyüyünce kavga çıktı.

Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada, 2 yaşındaki Şevder Ayus ağır yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve 112 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahaleyi yaptığı Ayus, ambulansla Çınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Şevder Ayus, hayatını kaybetti. Polis hastane ve ilçede yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Bir diğer bıçaklı kavga da Diyarbakır Merkez Bağlar ilçesi Sunay Caddesi üzerinde bulunan Koşuyolu Parkı'nda yaşandı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen 18 yaşındaki Heysan H., parkta yürüdüğü sırada, yanına gelen bir kişi ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan kavgada. Heysan H. bıçakla yaralandı. Bölgeye sevk edilen polis, kaçan kişiyi yakalama çalışması başlatırken, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalede bulundukları Heysan H. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Diyarbakır’da iki ayrı kavgada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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