Diyarbakır'da iki mezra, "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada; milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin, genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve olası olumsuz durumların önüne geçilebilmesi amacıyla Lice ilçesi kırsal Yalımlı Mahallesi'ne bağlı Hevsel ve Aliye mezralarının 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların, mezkur bölgelerdeki yasadışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 28.12.2022 günü saat 02.00'dan 03.01.2023 günü saat 23.59'a kadar 7 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edilmiştir" ifadelerine yer verildi.