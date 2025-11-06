Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır’da ilginç kaza kamerada: Duramadı başka bir aracın tepesine çıktı!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 10:07

Diyarbakır’da ilginç kaza kamerada: Duramadı başka bir aracın tepesine çıktı!

Diyarbakır’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. İlginç kazada 2 kişi yaralandı.

İHA
Korkutan olay Kayapınar ilçesinde Mastıfroş Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. Aracın asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

