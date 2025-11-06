Diyarbakır’da ilginç kaza kamerada: Duramadı başka bir aracın tepesine çıktı!

Korkutan olay Kayapınar ilçesinde Mastıfroş Caddesi üzerinde meydana geldi. Plakası belirlenemeyen araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan geçen başka bir aracın üzerine çıkarak durabildi. Aracın asılı kaldığı kazada 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.