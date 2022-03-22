Giriş Tarihi: 22.3.2022 11:37Son Güncelleme: 22.3.2022 11:38
Diyarbakır'da inanılmaz anlar: Veli öğretmeni okulda yumrukladı!
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Diyarbakır'da inanılmaz anlar yaşandı... Çocuğuyla okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş.'yi koridorda yumrukladı. Öğretmenin de karşılık verdiği kavga, kameraya yansıdı.
Dehşet veren olay, dün öğle saatlerinde, Bağlar ilçesindeki Nuriye Çelebi Eser İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, çocuğuna hakaret ettiği gerekçesiyle okula gelen veli A.K., öğretmen H.Ş. ile konuştu.
A.K., çocuğunun gözü önünde öğretmen H.Ş.'ye yumruk attı. H.Ş. de A.K.'ye karşılık verdi. Koridorda devam eden yumruklu tekmeli kavga, diğer öğretmenlerin araya girmesiyle sona erdi.
İhbarla adrese gelen polis ekipleri, A.K. ile H.Ş.'yi emniyete götürdü. İfadeleri alınan taraflar, birbirinden şikayetçi olmadı. Okul koridorundaki kavga anları ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı...
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Diyarbakır'da inanılmaz anlar: Veli öğretmeni okulda yumrukladı!