Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da kaçak göçmen operasyonu: Kamyonete gizli bölme yapmışlar!
Giriş Tarihi: 8.10.2025 09:41 Son Güncelleme: 8.10.2025 09:43

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda, kamyonetin fan ve klima düzeneğinin içerisinde 11 düzensiz göçmen yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Yaşam
Diyarbakır Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü tarafından 1 Ekim 2025'te kamyonet tipi araç içerisinde yapılan aramada fan ve klima düzeneğinin bulunduğu gizli bölme tespit edildi. Gizli bölmeden 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken araca el konuldu.

YAKALANAN GÖÇMENLER SINIR DIŞI EDİLDİ

Göçmen kaçakçılığı suçunu işlediği tespit edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yakalanan 11 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Şanlıurfa Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

