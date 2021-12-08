Diyarbakır’da kaçak silah operasyonu

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nca, yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, elinde çok sayıda ruhsatsız tabanca bulunduran şahıslar belirlendi. Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağlar İlçesi'nde gerçekleştirdiği operasyonda, bir araçta 10 adet ruhsatsız tabanca ile tabancalara ait 10 şarjör ele geçirdi. Jandarma tabancalara el koyarken, 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 4 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.