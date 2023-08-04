Polisin çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirdiği operasyonda, 15 kişi tutuklandı. Polisin operasyonunda gözaltına alınanlarla birlikte 1 uzun namlulu tüfek, 2 av tüfeği, 12 ruhsatsız tabanca,11 şarjör, 221 tabanca fişeği, 2 delici kesici alet, 3 bin 120 litre akaryakıt, 3 fiber akaryakıt tankı, 27 bin 797 paket sigara, 514 elektronik sigara, 25 kilogram kıyılmış tütün, 76 bin 500 dal makaron, 290 dal puro, 29 kaçak cep telefonu, 416 cep telefonu aksesuarı, 16 akıllı saat, bin 16 cinsel içerikli ilaç, 24 lyrica kırmızı reçete ilaç, 1 sigara sarma makinesi, 35 ayakkabı, 156 parça kıyafet, 1 sikke ve 4 obje ele geçirildi.





Diyarbakır'da kaçakçılara darbe! 69 kişi yakalandı… Çok sayıda silah ele geçirildi | Video