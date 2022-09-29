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Giriş Tarihi: 29.9.2022 02:54

Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş, ölü olarak bulundu. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı

İHA
Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu

Olay, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre alacak verecek meselesinden dolayı kaçırılan kuyumcu Ömer Topdemiş, Camii Mahallesinde aracı terk edilmiş halde ve kanlar içerisinde bulundu.

Yakınları olayı güvenlik güçlerine bildirince geniş çapta inceleme başlatılarak aranan kayıp kuyumcu, tarihi Malabadi Köprüsünde ölü olarak bulundu.

Olayla ilgili güvenlik güçleri soruşturma başlatırken Topdemiş'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere adli tıpa kaldırıldı.

Olayla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

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Diyarbakır’da kaçırılan kuyumcu ölü bulundu
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