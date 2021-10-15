Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan duman paniğe neden oldu
Giriş Tarihi: 15.10.2021 01:32

Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan duman paniğe neden oldu

İHA
Diyarbakır’da kanalizasyondan çıkan duman paniğe neden oldu

Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenildi.

Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.

SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI

Yerin altında çıkan esrarengiz dumanı gören güvenlik güçleri çevrede tedbir aldı. Haber verilmesi üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması gerçekleştirdi.

KANALİZASYON İÇERİSİNDEKİ BORU HATTINDAN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ

Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenilirken güvenlik kameralarından dumanın kendiliğinden çıktığını öğrenilirken neden kaynaklı çıktığı araştırılıyor.

Kötü koku yayarak mahalleyi saran duman saniye saniye kaydedildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan duman paniğe neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA