Diyarbakır’da kanalizasyondan çıkan duman paniğe neden oldu

Diyarbakır'da kanalizasyondan çıkan esrarengiz duman paniğe neden oldu, vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden oldu.
SÖNDÜRME ÇALIŞMASI BAŞLATILDI
Yerin altında çıkan esrarengiz dumanı gören güvenlik güçleri çevrede tedbir aldı. Haber verilmesi üzere olay yerine gelen itfaiye ekipleri söndürme çalışması gerçekleştirdi.
KANALİZASYON İÇERİSİNDEKİ BORU HATTINDAN ÇIKTIĞI ÖĞRENİLDİ
Uzun süre sönmeyen dumanın kanalizasyon içerisindeki boru hattından çıktığını öğrenilirken güvenlik kameralarından dumanın kendiliğinden çıktığını öğrenilirken neden kaynaklı çıktığı araştırılıyor.