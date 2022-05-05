Diyarbakır’da kent merkezinde silahlı saldırı: 3 yaralı

Saldırgan kaçarken araçla bir yayı da yaraladı. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri ile sağlık görevlileri sevk edildi. Olay bugün Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesi'nde kentin en işlek yeri olan Ofis Semti Ekinciler Caddesi'nde yaşandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı daha önce aralarında husumet bulunan cep telefonu satan patron ve eski çalışanı arasında yaşanan tartışmada silahlar patladı. Kentin merkezinde ve kafelerin yer aldığı en kalabalık bölgede yaşanan silahlı saldırıda iş yeri sahibi ile yoldan geçen bir kişi yaralandı. Silahlı saldırıyı yapan cep telefonu dükkanın eski çalışanı araçla kaçarken bir kişiyi daha yaraladı.

Silah sesleri üzerine bölgede devriye görevi yapan çok sayıda polis olay yerine geldi. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaparken, polis kaçan saldırganları yakalamak amacıyla bölgede geniş kapsamlı operasyon başlattı. Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri ise, kentin dar sokaklarında saldırganları yakalamak amacıyla çalışmalar başlattı. Yaralı iki kişi ambulanslarla Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay sırasında bölgede bulunan görgü tanıklarının ifadesine başvururken, Ekinciler Caddesi ile bölgeye yakın Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarını incelemeye alarak saldırganların eşkalini belirlediği öğrenildi.