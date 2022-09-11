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Giriş Tarihi: 11.9.2022 21:59

Diyarbakır'da kız isteme kavgasında kan aktı: 13 kişi yaralandı

Diyarbakır’da aralarında kız isteme nedeniyle husumet bulunan akraba iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada, 3’ü ağır 13 kişi yaralandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da kız isteme kavgasında kan aktı: 13 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesine bağlı Doluçanak mezrasında akraba olan iki aile arasında bir süre önce kız isteme nedeniyle husumet başladı. Bugün akşam saatlerinde yeniden tartışan aile üyeleri arasında kavga çıktı. Silahlarında kullanıldığı kavgada, 3'ü ağır 13 kişi yaralandı. Mezradaki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda güvenlik görevlisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslarla kentteki değişik hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. İki aile arasında çıkan silahlı kavganın daha da büyümemesi için geniş güvenlik önlemleri alındı. Jandarma, mezraya giriş ve çıkışları kapattı. Yapılan çalışmalar sonucu jandarma iki aileden çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yaralıların bulunduğu hastanelerde de polis önlemler alırken, güvenlik amacıyla köyün elektrikleri de kesildi.

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Diyarbakır'da kız isteme kavgasında kan aktı: 13 kişi yaralandı
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