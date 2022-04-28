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Giriş Tarihi: 28.4.2022 12:06 Son Güncelleme: 28.4.2022 13:22

Diyarbakır’da, “Kod adı Koyunlar” operasyonu yapıldı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Diyarbakır’da, “Kod adı Koyunlar” operasyonu yapıldı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve 300 polisin katılımıyla helikopter destekli “Kod adı Koyunlar Operasyonu” gerçekleştirildi.

İşadamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 SKM, İhaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütü deşifre edildi.

Diyarbakır Polisinin 6 ay süren kapsamlı çalışmaları neticesinde örgüt üyelerinin, Diyarbakır'da yaklaşık bir ay önce halkın yoğun olarak bulunduğu bir cadde üzerindeki kahvehane saldırısında 1 kişiyi öldürdükleri, kıymetli arazi satışları için arazi sahiplerini silahla tehdit edip baskı yaptıkları, ayrıca haksız kazanç elde etmek üzere mağdurların Ankara'da sahibi oldukları otele yönelik silahlı saldırı düzenledikleri, değerli arsalarla ilgili yapılan ihalelere fesat karıştırarak ihaleyi alanları tehdit ederek darp ettikleri ve kamu kurumlarında yapılan işlerde kamu görevlilerine nüfuz ederek, usulsüz işlemlerin gerçekleşmesi için rüşvet verdikleri KOM birimlerince tespit edildi.

ELEBAŞLARI YAKALANDI

Sözde suç örgüt lideri C.K. polis helikopteri tarafından tespit edilerek tarlada yakalandı. Örgütün yöneticilerinden bir diğeri ise operasyon sırasında evde halının içinde sarılı halde bulundu.

35 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Yapılan aramalarda, 35 şüpheli yakalanırken, 9 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek 1086 fişek, çok sayıda çek, senet ve tapu ele geçirildi.

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Diyarbakır’da, “Kod adı Koyunlar” operasyonu yapıldı
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