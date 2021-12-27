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Giriş Tarihi: 27.12.2021 15:01

Diyarbakır'da kömürden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

DHA
Diyarbakır’da kömürden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, evin içinde mangal kömürü yakıp, ısınan infaz koruma memuru Seyit Ali Çetin (38) ile arkadaşı Cuma Öztarı (39) karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybetti.

Olay, Ergani ilçesine bağlı Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Seyit Ali Çetin ile Bursa'dan gelen arkadaşı Cuma Öztarı, dün akşam mangal kömürünü evin içinde yakıp, uyudu. İşe gitmemesi üzerine mesai arkadaşları Çetin'i aradı fakat ulaşamadı.

İhbar üzerine adrese giden polis, çilingir yardımı ile eve girdi. Ekipler, Çetin ile Öztarı'nın hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrolü ile Çetin ve arkadaşının öldüğü belirlendi. Kömürden çıkan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edilen 2 kişi, ambulansla Ergani Devlet Hastanesi morguna götürdü. Polis, olay ile ilgili inceleme başlattı.

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Diyarbakır'da kömürden zehirlenen 2 kişi hayatını kaybetti
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