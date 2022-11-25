Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da korkunç olay: KADES ile kurtuldu!
Giriş Tarihi: 25.11.2022 12:15

Diyarbakır'da korkunç olay: KADES ile kurtuldu!

Diyarbakır'da, ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi tarafından bıçaklanan G.M. (24), sığındığı komşusu ve KADES uygulamasıyla kurtuldu. Ekipler, olay yerine 1 dakikada gelirken, kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı...

DHA
Diyarbakır’da korkunç olay: KADES ile kurtuldu!

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi'nde yaşayan G.M., sabah saatlerinde gelen, 3 aydır ayrı yaşadığı ve koruma kararı bulunan eşi A.M. tarafından oturduğu binanın 3'üncü katındaki dairenin kapısında bıçaklandı. Panikle aşağı kattaki komşusuna sığınan G.M., hemen telefonundan KADES butonuna bastı.

Bunun üzerine A.M., kaçarken, olay yerine yönlendirilen en yakın ekip ise 1 dakikada binaya geldi. Yüzünde kesikler bulunan ve hastaneye kaldırılan G.M.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Ekipler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınan A.M.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor...

ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da korkunç olay: KADES ile kurtuldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA