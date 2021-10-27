Diyarbakır’da, MİT ve Emniyet’ten operasyon

Diyarbakır'da, MİT ve Emniyet tarafından yapılan operasyonda, 9 PKK/KCK terör örgütü üyesi yakalandı. Operasyonda, örgüt üyeliğinden ceza almış kişileri yurt dışına kaçırmak amacıyla kurulan şebeke çökertildi Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün milis ve iş birlikçi yapılanmalarında faaliyet göstermekte iken haklarında dava açılan şahısları sahte pasaport / kimlik çıkartarak yurtdışına yasa dışı yollardan kaçırmaya çalışan 9 şüpheliye yönelik Diyarbakır ve İstanbul'da 16 Ekim tarihinde eş zamanlı operasyon yapıldı.

Yapılan operasyonda; çok sayıda dijital materyal, 2 adet ruhsatsız tabanca, fişek ve sahte pasaport ele geçirildi. Polisin duyarlı çalışmaları sonucunda, PKK/KCK terör örgütü üyelerini yurt dışına kaçırmak üzere kurulan organizasyon çökertildi. Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, bugün akşam saatlerinde mahkemeye sevk edildi. 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.