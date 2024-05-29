Diyarbakır’da Muhammed Varoğlu öldü: 16 yaşındaki kız arkadaşı tutuklandı!

Pedagog eşliğinde ifadesi alınan M.A., Varoğlu ile 3 hafta önce sosyal medyada tanıştıklarını ve bir süre sonra sevgili olduklarını söyledi. Olay gününü anlatan M.A., evde yaşadıkları tartışmanın ardından Varoğlu'na tabancayla vurduğunu ifade etti.