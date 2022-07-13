Haberler Yaşam Haberleri Diyarbakır'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
Giriş Tarihi: 13.7.2022 15:42

Diyarbakır'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Bismil ilçesinde bir liseye gece saatlerinde girerek 150 bin TL’lik elektronik eşya çalan 1'i çocuk 4 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA
Diyarbakır’da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı

Olay, Bismil ilçesi Ulutürk Mahallesi'nde bulunan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Okula gece saatlerinde giren E.T.(15) İ.A.(22),Ö.P.(23) ve E.Ö.(23), elektronik eşyaları çaldı. Okula sabah saatlerinde gelen görevlilerin fark ettiği elektronik eşyalar için ihbarla polis çağrıldı. Okula gelen ilçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, parmak izi çalışması ve çevrede güvenlik kamerası araştırması yaptı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüphelileri düzenledikleri operasyonla kıskıvrak yakaladı. Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan izinle evlerde yapılan aramalarda ekipler, bazı elektronik malzemeleri ele geçirdi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., İ.A. ve Ö.P., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.Ö., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı...

EN ÇOK OKUNANLAR

YKS SONUÇLARI için geri sayım başladı! 2022 YKS (TYT-AYT-YDT) sonuçları bugün açıklanır mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM'den son tarih açıklaması!
Bankalar bugün açık mı, ne zaman açılıyor, hangi gün? 13 Temmuz 2022 Çarşamba bankalar çalışıyor mu, EFT ve havale yapılır mı? İşte bankaların açılış tarihi!
SON DAKİKA! Benzin fiyatı için yeni indirim geliyor! Petrol 100 dolar altına düştü! 13 Temmuz 2022 motorin ve benzin litre fiyatı ne kadar oldu?
SON DAKİKA: NASA James Webb Uzay Teleskobundan tarihi kareleri paylaştı! İşte James Webb Uzay Teleskobundan hayran bırakan görüntüler geldi!
TOKİ ucuz konut müjdesi! TOKİ başvuruları ne zaman başlıyor, ayın kaçında? TOKİ ucuz konut başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
Bugün postaneler PTT açık mı, çalışıyor mu? 13 Temmuz 2022 Çarşamba PTT Kargo kapalı mı, alım ve teslimat yapıyor mu?
YPG/PKK’nın İnsanlık suçları BM raporunda! Liste kabarık
TOKİ UCUZ KONUT MÜJDESİ: TOKİ ucuz konut başvuruları ne zaman başlıyor, başvurular nasıl ve nereden yapılacak?
Dünyaca ünlü ekonomistten çarpıcı Türkiye ekonomisi yorumu grafikle geldi: Patlama yapabilir!
Son dakika | Dolandırıcıların son kurbanı Prof. Dr. Zerrin Bayrakdar oldu: Yine aynı yöntem!
ARKADAŞINA GÖNDER
Diyarbakır'da okuldan hırsızlık yapan 3 şüpheli tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA