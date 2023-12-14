Diyarbakır’da operasyon! Ruhsatsız uzun namlulu silah ve tabanca ele geçirildi

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl ve İlçe Jandarma komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmalar sonucu bir adreste ruhsatsız uzun namlulu silah ve tabanca olduğu bilgisine ulaşıldı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda, kaleşnikof piyade tüfeği, ruhsatsız tabanca, bulunan tüfeğe ait şarjör ve 101 fişek, tabancaya ait şarjör ve 9 fişek ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda M.B. gözaltına alındı, ele geçirilen silah ve mühimmatlara el konuldu.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.