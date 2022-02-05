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Giriş Tarihi: 5.2.2022 16:04 Son Güncelleme: 5.2.2022 16:06

Diyarbakır'da ortalık karıştı: 5 yaralı!

DHA
Diyarbakır’da ortalık karıştı: 5 yaralı!

Diyarbakır'da, para meselesi yüzünden iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Beş kişi yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Şanlıurfa Bulvarı'nda meydana geldi. Mobilya dükkanında iki grup arasında para meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Silahların da kullanıldığı kavgada isimleri öğrenilemeyen 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Silahla ve darp sonucu yaralanan 5 kişi, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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Diyarbakır'da ortalık karıştı: 5 yaralı!
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