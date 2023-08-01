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Giriş Tarihi: 1.8.2023 17:47

Diyarbakır'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı

Diyarbakır'da refüje aşıp karşı şeride geçen otomobilin hafif ticari araçla çarpıştığı kazada, 2'si ağır, 7 kişi yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 2’si ağır, 7 yaralı

Kaza, öğleden sonra Diyarbakır- Elazığ kara yolu kırsal Çelikevler Mahallesi mevkisinde meydana geldi. K.Y.'nin kontrolünü yitirdiği 26 SD 326 plakalı otomobil, refüje çarpıp karşı şeride geçerek M.S. yönetimindeki 23 BG 721 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki araçtaki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Diyarbakır'da otomobil hafif ticari araçla çarpıştı: 2'si ağır, 7 yaralı
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