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Giriş Tarihi: 17.6.2023 00:18

Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi! 1'i çocuk 2 ölü

Diyarbakır'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrildiği kazada 1'i çocuk 2 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü çocuk 4 kişi de ağır yaralandı.

DHA
Diyarbakır’da otomobil şarampole devrildi! 1’i çocuk 2 ölü
Kaza, akşam saatlerinde Çermik ilçesi Başarı Mahallesi yolunda meydana geldi. Çermik istikametine doğru seyir halinde olan Mehmet Can Gedik (24) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrilerek ters döndü. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Mehmet Can Gedik, Musa Gedik (10), İsmail Gedik (12), Umut Gedik (17), Emirhan Gedik (10) ve Azad Küçükdal (19), yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Mehmet Can Gedik ve Emirhan Gedik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan 4 yaralının ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Diyarbakır'da otomobil şarampole devrildi! 1'i çocuk 2 ölü
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