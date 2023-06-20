Diyarbakır’da ’pes dedirten’ olay... Bağırsaklarından 121 parça halinde eroin çıktı

Diyarbakır Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, doğu illerinden Diyarbakır'a geldiği tespit edilen şüpheli bir araç, merkez Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi'nde durduruldu.

Araçta bulunan 4 kişinin ilk etapta yapılan kaba üst aramalarında herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı. Narkotik Polisleri, söz konusu kişilerin tedirgin haller sergilemesi ve rahatsızlık belirtisi vermeleri üzerine, adli makamlardan alınan karara doğrultusunda hastanede tıbbi kontrolleri yapıldı. Doktorların röntgenlerini çektiğin 4 kişinin vücut boşluğu/sindirim sisteminde 121 parça halinde 840 gram eroin tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü'ndeki ifade işlemlerinin ardından 4 kişi sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak Diyarbakır Cezaevine konuldu.