Diyarbakır’da PKK’nın şehir yapılanmasına operasyon

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün PKK/KCK Terör örgütünün şehir yapılanmasına yönelik yaptığı hassas çalışmalar sonucunda, örgütün kırsal alana eleman temin etmek için, gençlik yapılanması adı verilen oluşuma ideolojik eğitim verdiği tespit edilen kişilere yönelik Diyarbakır merkezli 5 ilde operasyon yapıldı.
Eşzamanlı operasyonlarda 24 adreste polis 14 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise, çok sayıda toplatma kararı bulunan kitap, dergi, doküman ve dijital materyaller ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.