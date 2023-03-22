Diyarbakır’da ramazan alışverişi hareketliliği

Ailesiyle alışverişe gelen Fırat Kömür, "İnsanlarda burukluk var. Bugün biz de çocuklarla Sur'a alışverişe geldik. Turşu ve ceviz gibi gıdalar aldık. Alışverişimizi yapıyoruz. Bu gece de ilk sahura kalkacağız. Diyarbakır'da fazla bir yıkım olmadı fakat gönlümüz diğer şehirlerle de birliktedir. Ondan dolayı da bir burukluk var. Eskiden buraya geldiğimizde insanlarla şakalaşırdık. Şu an esnafın yüzünde de o tebessüm yok. Depremlerden, selden ve bütün olaylardan dolayı insanlarda o heyecan yok artık. Bunları gözlemleyebiliyoruz" dedi.