Diyarbakır’da sağlık çalışanlarına bıçaklı saldırı: 4 yaralı

'4 YARALIMIZ VAR'

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Diyarbakır Şube Başkanı Nurhak Ensarioğlu, saldırıya tepki gösterdi. Açıklama yapan Ensarioğlu, hastayı Gazi Yaşargil Eğitim Araştırması'na bıraktıktan sonra komuta merkezine dönen sağlık çalışanlarının saldırıya uğradığını belirterek, "Yolda her zaman ki gibi bugün de aynı şekilde başımıza geldi. Trafik magandaları yol kesiyor. Ambulansın üstünlüğü olmasına rağmen yol vermiyorlar. Sıkıştırıp daha sonra arkadaşlarımızı araçtan indirip darp ediyorlar. Şu an sağlık durumları iyi görünüyor. Kesici aletle kesildiği görülüyor. Burnu ve kafası kırılan arkadaşımız var. 4 yaralımız var. Darp yaralısı bulunuyor. 2'si şu an tedavi altında diğerleri ayakta tedavi ediliyor" dedi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin olayla ilgili başlattığı soruşturmada, saldırıya karıştıkları belirlenen gruptakilerden 3 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.