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Giriş Tarihi: 1.11.2022 21:35

Diyarbakır’da sahte dolar operasyonunda 1 Honduraslı tutuklandı

Diyarbakır'da polisin yaptığı operasyonda ele geçirilen 9 bin dolar ölçüsünde beyaz ve 3 bin dolar ölçüsünde de siyah banknot ile ilgili gözaltına alınan Honduraslı şüpheli mahkemece tutuklandı.

DHA
Diyarbakır’da sahte dolar operasyonunda 1 Honduraslı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüphelinin Diyarbakır'a yüklü miktarda sahte dolar getirdiği yönünde bilgiye ulaşıldı.

Ekipler, Sur ilçesinde yabancı uyruklu şüpheliyi valizi ile birlikte durdurarak arama yaptı. Yapılan aramada 9 bin dolar ölçüsünde beyaz, 3 bin dolar ölçüsünde siyah banknot, sahte para yapımında kullanılan gizli bölmeli elektrik düzenekli metal çanta ve 5 adet de banknotları dövize çevirmede kullanılan solüsyon ele geçirildi. Honduras uyruklu şüphelinin paraların sahte olduğunun anlaşılmaması için deste deste dolarların arasına gerçek dolar koyduğu, metal çantadaki düzeneği kullanarak banknotlar üzerine sürdüğü solüsyon sayesinde sahte banknotlara gerçek dolar izlenimi verdiğini tespit etti. 'Parada sahtecilik' suçundan gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Diyarbakır’da sahte dolar operasyonunda 1 Honduraslı tutuklandı
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